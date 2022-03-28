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Байден отказался от призыва к смене власти в России

Президент США Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, 27 марта, что отказался от призыва к смене власти в России. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает ТАСС.

Американский лидер в воскресенье посетил церковь в Вашингтоне. Как отмечает журналистка агентства Блумберг Кортни Розен, когда глава государства выходил из здания, один их сотрудников СМИ выкрикнул: «Господин президент, вы призывали к смене режима?».

«Нет», — ответил Байден.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

Позже в Белом доме разъяснили его слова, заявив, что Байден «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».

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Марина Совина
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