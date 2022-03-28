В США рассказали о реакции союзников Вашингтона на высказывания против Путина

Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после резких высказываний в адрес Путина

Антироссийская риторика и резкие высказывания президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина во время выступления в Варшаве 26 марта вызвали негативную реакцию ближайших союзников Вашингтона, заявил обозреватель Bloomberg Тони Чучка (Tony Czuczka).

Колумнист издания отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон и представители правительства Великобритании вовсе отвернулись или постарались дистанцироваться от «шокирующей речи» Байдена. Он считает, что этот шаг является проявлением стремления других западных государств не допустить разжигания «опасной конфронтации с Россией».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру «нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики». Так он прокомментировал содержание речи президента США, в которой назвал Путина «мясником» и рассказал о невозможности его дальнейшего «нахождения у власти».

28 марта советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заверил, что жесткие высказывания Байдена в адрес российского президента не отражают официальной позиции Белого дома. Он подчеркнул, что указанные заявления были сделаны из-за эмоций.