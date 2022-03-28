Генсек ООН прокомментировал слова Байдена о Путине

Генсек ООН Гутерриш прокомментировал оскорбление Байдена в адрес Путина

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш прокомментировал оскорбление президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель международной организации заявил, что миру «нужна деэскалация, будь то военная деэскалация или деэскалация риторики». Таким образом он ответил на просьбу журналистов отреагировать на слова Байдена о Путине.

Ранее британская газета The Times выразила мнение, что оскорбления президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина сочли крупнейшей оплошностью в его продолжительной политической карьере. Авторы издания напомнили, что американский глава государства регулярно допускает фактологические ошибки и оговорки.