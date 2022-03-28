Ксения Бородина объяснила отказ рекламировать российские бренды

Телеведущая Ксения Бородина объяснила отказ бесплатно рекламировать российские бренды

Телеведущая Ксения Бородина объяснила отказ бесплатно рекламировать российские бренды, вступив в полемику с редакторами Telegram-канала о шоу-бизнесе «Светские хроники». Соответствующую информацию она разместила в Instagram-сторис (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Некоторое время назад ведущая реалити-шоу «Дом-2» рассказала в своем аккаунте о просьбе одного из отечественных производителей о безвозмездном промоушене. На предложение компании звезда ответила, что, по ее мнению, хорошее предприятие требует денежных вложений. «Вечный поиск халявы еще ни один бизнес до небес не вознес», — пояснила она.

В свою очередь, администраторы «Светских хроник» обвинили знаменитость в том, что она «зациклена на деньгах». Данное замечание не осталось без внимания Бородиной, которая возразила на их критику. «Если найду продукт, от которого буду кайфовать, то с радостью вам его покажу и расскажу, как это было всегда! Будут они меня еще учить, как и что мне делать, любители чужие бабки посчитать», — парировала ведущая.

Кроме того, телезвезда рассказала, как изначально стала популяризировать чужие товары в Instagram. По словам Бородиной, на условиях бартерной рекламы ей начали неоднократно присылать очки марки Ray-Ban, которые якобы сразу раскупались, как только ведущая представала в них на фото. «Кому-то кажется, что вот бартер же, халява. Но этим бартером ты кому-то делаешь бизнес, это априори не может быть бесплатно и халява», — заключила звезда.

В январе Ксения Бородина взяла билеты на Мальдивы, которые обошлись ей и дочерям в сумму более миллиона рублей, и возмутилась нехваткой пледов с подушками на борту для всех пассажиров. «Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой? Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек? Бред же!» — поделилась Бородина разочарованием со своей аудиторией.