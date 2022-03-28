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Польша получит новые БМП в 2022 году

Первые образцы новой БМП Borsuk передадут польским военным в 2022 году

Фото: POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA S.A.

В 2022 году польские военные могут получить первые образцы новых боевых машин пехоты (БМП) Borsuk. Партию машин передадут военным для испытаний, сообщает Defence24 со ссылкой на главу Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Себастьяна Хвалека.

Он отметил, что в 2022 году военным могут передать первые четыре БМП для испытаний, а в 2023 году PGZ может начать серийное производство боевых машин пехоты Borsuk. Сейчас машина проходит предварительные испытания, которые планируют завершить в июне.

Масса плавающей машины составляет 25 тонн. Borsuk получил двигатель MTU 8V199 TE20 мощностью 720 лошадиных сил и автоматическую коробку передач. БМП оснастят башней ZSSW-30 с пушкой Mk 44/S Bushmaster II калибра 30 миллиметров, пулеметом и противотанковыми ракетами Spike-LR.

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До 2035 года Польша планирует приобрести 588 машин для перевооружения десяти механизированных батальонов. Borsuk заменит советские БМП-1, которые выпускали в Польше по лицензии.

В сентябре 2021 года в Польше представили модернизированную БМП-1. Машина получила увеличенный корпус и дополнительное бронирование. Стандартную башню БМП-1 заменили боевым модулем John Cockerill 1030.

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Даниил Иринин
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