Пивоваренная компания попросила приостановить продажу Bud в России

Пивоваренная компания AB InBev потребовала остановить выпуск пива под брендом Bud в России

Пивоваренная компания AB InBev попросила контролирующего акционера приостановить действие лицензии на выпуск и продажу бренда Bud в России, сообщает ТАСС.

«Мы обратились к нашим партнерам с просьбой приостановить действие лицензии на производство и продажу бренда BUD в России. Также мы приняли решение отказаться от всей финансовой выгоды от объединенного бизнеса на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что на территории России и Украины AB InBev ведет деятельность в формате объединенного бизнеса, образованного после слияния с турецкой пивоваренной компанией Anadolu Efes. При этом AB InBev не является держателем контрольного пакета акций.

Ранее 28 марта стало известно, что датская пивоваренная компания Carlsberg решила полностью уйти из России. Компания извинилась перед 8400 сотрудниками, работающими в стране.

Пивоваренная компания Heineken тоже покинет российский рынок. Российский бизнес Heineken планирует передать новому владельцу, до этого пивоварни продолжат работать.