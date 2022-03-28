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Джессика Честейн завоевала «Оскар» за лучшую женскую роль

Актриса Джессика Честейн завоевала награду «Оскар» в категории «Лучшая женская роль»

Кадр: «Глаза Тэмми Фэй»

Американская актриса Джессика Честейн завоевала награду Американской академии киноискусств «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за картину «Глаза Тэмми Фэй» режиссера Майкла Шоуолтера. Об этом пишет ТАСС.

В данной номинации также были представлены Николь Кидман («Быть Рикардо»), Оливия Колман («Незнакомая дочь»), Кристен Стюарт («Спенсер») и Пенелопа Крус («Параллельные матери»). Претенденток на премию представил дважды оскароносный актер Энтони Хопкинс.

В новом фильме Честейн перевоплотилась в евангелистку Тэмми Фэй Беккер, которая вместе с супругом вела христианскую телепередачу. Ранее в 2022 году актриса удостоилась таких наград, как «Золотой глобус» и «Выбор критиков» за эту роль.

94-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» прошла в Dolby Theatre в Голливуде. Ведущими премии стали артистки Эми Шумер, Реджина Холл и Ванда Сайкс. «Оскар» за лучшую мужскую роль получил Уилл Смит за картину «Король Ричард».

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Сергей Равин
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