Раскрыта польза дней вредной еды

Врач Павлов призвал устраивать читмил каждую неделю для поддержания обмена веществ

Врач-гастроэнтеролог, заведующий кафедрой терапии института профессионального образования Сеченовского университета Чавдар Павлов в беседе с АГН «Москва» раскрыл пользу регулярного читмила — разгрузочного дня, когда можно позволить себе вредную еду.

Павлов призвал устраивать читмил каждую неделю для поддержания основного обмена веществ, поскольку во время диеты или ограниченного рациона он снижается.

«При правильном проведении вреда организму читмил нанести не может. Он проводится один раз в неделю, лучше на выходных», — объяснил эксперт.

При читмиле гастроэнтеролог порекомендовал употреблять калорийные блюда утром или днем.

«Весь день обязательно соблюдать ритм питания, питьевой режим. Выбирать блюда не только калорийные, но и полезные — крупы, картофель, рыбу жирных сортов», — заключил он.

Ранее диетолог Татьяна Филиппова развеяла миф о пользе разгрузочных дней. Если они предполагают голодовки и монодиеты, то они навредят организму.