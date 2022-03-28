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В России отложили запуск нового лоукостера

Авиакомпания S7 отложила запуск лоукостера Citrus

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская авиакомпания S7 отложила запуск лоукостера Citrus из-за ограничения поставок новых воздушных судов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу омского аэропорта.

Отмечается, что на приостановку запуска программ лоукостера в Омской области повлияло ограничение поставок воздушных судов A320neo, на которых планировалось осуществлять рейсы. По информации пресс-службы, лоукостер Citrus должен был стать вторым среди базовых региональных перевозчиков.

Ранее в феврале бюджетный перевозчик Citrus получил сертификат эксплуатанта, позволяющий совершать перелеты — продажи билетов на первые рейсы были запланированы на весну 2022 года.

В июле 2021 года руководство авиакомпании S7 анонсировало запуск собственного лоукостера. Уточнялось, что новый перевозчик будет осуществлять исключительно межрегиональные перевозки, в том числе в аэропорты Новосибирска, Челябинска и Казани.

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Дарья Рыбак
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