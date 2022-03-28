Постпред России предупредил о правительственных кризисах в Европе

Постпред РФ Чижов заявил, что Европе придется перейти на оплату за российский газ в рублях

Постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия-24» предупредил, что текущая ситуация с российскими энергоносителями может привести к правительственным кризисам в ряде европейских стран. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что странам Европы придется перейти на оплату за газ в рублях, несмотря на заявления президента США Джо Байдена. Чижов пояснил, что Соединенные Штаты могут предложить только около 10 процентов от того объема, который поставляется из России в ЕС.

Ранее министр по делам экономики Германии Роберт Хабек заявил, что все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. Он пояснил, что западные страны трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушение действующих контрактов, где прописан формат оплаты, и он отличен от оплаты в рублях.

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о том, что поручил подготовить пакет мер по переводу продажи природного газа и другого российского экспорта в недружественные страны в рубли.