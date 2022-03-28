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Последствия столкновения 15 машин в Подмосковье сняли на видео

Очевидцы сняли на видео последствия ДТП с 15 машинами на Киевском шоссе возле Внуково

В Подмосковье на 31-м километре Киевского шоссе столкнулись 15 машин. Видеозапись последствий аварии у аэропорта Внуково публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как на заметенной снегом дороге столкнулись множество автомобилей, рядом с ними стоят люди. По дороге нет движения в сторону города.

Как сообщили ТАСС в столичном управлении МВД, в результате ДТП никто не пострадал.

«Произошло столкновение трех машин, неподалеку зафиксированы два ДТП по четыре машины, а также еще две аварии с участием двух транспортных средств в каждой», — сообщил источник агентства в правоохранительных органах.

В столичном Дептрансе призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее в Саратовской области произошло массовое ДТП с участием 13 автомобилей. При аварии никто не пострадал, водители не справились с управлением из-за погодных условий.

Анастасия Шейкина
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