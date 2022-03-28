Режиссер номинированного на «Оскар» российского мультфильма высказался о премии

Режиссер номинированного на «Оскар» мультфильма «БоксБалет» заявил, что доволен проектом

Антон Дьяков, режиссер номинированного на «Оскар» российского мультфильма «БоксБалет», высказался о премии. Об этом сообщает РИА Новости.

Дьяков заявил, что доволен проектом, несмотря на то, что он так и не получил награду. «То, что она [картина] так далеко зашла, — какое-то большое чудо, потому что это фильм авторский, который делался для людей, живущих в России и бывших республиках этого культурного пространства», — сказал он.

По словам режиссера, его команда и не могла надеяться на номинацию на «Оскар». При этом он подчеркнул, что для него отклик зрителей куда важнее различных премий. Дьяков рассказал, что он получил тысячи писем со всего мира, в которых говорилось, что его работа тронула аудиторию.

Ранее в феврале стало известно, что «БоксБалет» получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший короткометражный анимационный фильм». 15-минутная картина рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения. В итоге награда в этой категории досталась мультфильму «Стеклоочиститель».