Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Хирург рассказал об опасности появления темной полосы на ногте

Хирург Раджан рассказал, что темная полоса на ногте может оказаться симптомом меланомы

Фото: @Maria Sylvia / TikTok

Хирург Национальной службы здравоохранения Англии Каран Раджан рассказал, что темная полоса на ногте может оказаться симптомом опасных процессов в организме. На его TikTok-видео обратило внимание издание Daily Star.

На размещенных кадрах доктор продемонстрировал свой палец, на ногтевой пластине которого расположена продольная пигментированная полоса. Медик отметил, что таким образом проявляется заболевание меланонихия, характеризующееся скоплением меланина, что нередко встречается у людей с темным цветом кожи. В данном случае, по его словам, серьезная угроза здоровью отсутствует.

Однако у подобной пигментации могут быть и другие причины. «Причин появления темной линии на ногте может быть множество: от инфекции до побочных эффектов лекарств, травм, тромбов. При этом одним из особых факторов является редкий тип рака кожи, называемый меланомой, в данном случае подногтевой меланомой», — отметил Раджан. В то же время хирург заверил зрителей, что указанный вид онкологического заболевания встречается довольно редко и составляет один процент от всех случаев меланомы.

Тем не менее доктор призвал читателей внимательнее относиться к изменениям кожного покрова и посоветовал не пренебрегать осмотром у специалиста. «Если вы заметили быстрое изменение размера, цвета или формы пораженной кожи, немедленно обратитесь к врачу», — призвал медик.

Ранее в марте врачи раскрыли способ узнать о состоянии здоровья человека по внешнему виду ног. Так, отек лодыжек и ступней может свидетельствовать о высоком потреблении соли, что приводит к задержке жидкости в организме, а также о болезни сердца, печени или почек, рассказала ортопед Марион Яу. В то же время чрезмерно пухлые ноги могут говорить о липедеме — нарушении распределения жировой ткани в организме.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Комментарии отключены
Последние новости
Кадыров приехал в Мариуполь
Редкую карточку с покемоном продали на аукционе за рекордные 420 тысяч долларов
Кириллу Серебренникову отменили условное осуждение
Чимаев дал совет попросившему уволить себя из UFC бойцу
Кадыров встретился с объявленным Киевом погибшим генералом
СКР показал видео из красноярского детсада после стрельбы
В Чечне объяснили приезд Кадырова в Мариуполь
В Госдуме прокомментировали предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле
Хирург рассказал об опасности появления темной полосы на ногте
Рассекречены сроки выхода новой подписки PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.