Хирург рассказал об опасности появления темной полосы на ногте

Хирург Раджан рассказал, что темная полоса на ногте может оказаться симптомом меланомы

Хирург Национальной службы здравоохранения Англии Каран Раджан рассказал, что темная полоса на ногте может оказаться симптомом опасных процессов в организме. На его TikTok-видео обратило внимание издание Daily Star.

На размещенных кадрах доктор продемонстрировал свой палец, на ногтевой пластине которого расположена продольная пигментированная полоса. Медик отметил, что таким образом проявляется заболевание меланонихия, характеризующееся скоплением меланина, что нередко встречается у людей с темным цветом кожи. В данном случае, по его словам, серьезная угроза здоровью отсутствует.

Однако у подобной пигментации могут быть и другие причины. «Причин появления темной линии на ногте может быть множество: от инфекции до побочных эффектов лекарств, травм, тромбов. При этом одним из особых факторов является редкий тип рака кожи, называемый меланомой, в данном случае подногтевой меланомой», — отметил Раджан. В то же время хирург заверил зрителей, что указанный вид онкологического заболевания встречается довольно редко и составляет один процент от всех случаев меланомы.

Тем не менее доктор призвал читателей внимательнее относиться к изменениям кожного покрова и посоветовал не пренебрегать осмотром у специалиста. «Если вы заметили быстрое изменение размера, цвета или формы пораженной кожи, немедленно обратитесь к врачу», — призвал медик.

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