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Британцам задумали давать электричество бесплатно

Живущим у ветряных электростанций британцам предложили давать бесплатную электроэнергию

Фото: David Moir / Reuters

Власти Великобритании предложили давать бесплатную электроэнергию и уменьшить размер коммунальных счетов тем, кто живет возле прибрежных ветряных электростанций. С такой инициативой выступил министр образования Нидхим Захави, сообщает The Independent.

Захави рассказал, что инициативу могут утвердить в рамках готовящихся реформ. Он добавил, что поддерживает установку большего числа наземных ветряных электростанций, но только если это по нраву местному населению. По мнению чиновника, в вопросах ветро- или ядерной энергетики британским властям необходимо перенимать успешный опыт других стран.

В данный момент западные страны, в том числе Великобритания, стремятся найти замену российскому ископаемому топливу после начала спецоперации России на Украине. Вместе с этим многие из них задумали снизить зависимость от нефти и газа за счет развития атомной энергетики и возобновляемых источников энергии.

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, отвечая на вопрос о прибрежных ветряных электростанциях, подчеркнул, что у государства есть «огромные возможности» для использования энергии ветра. Он также заявлял, что считает инвестиции в ядерную энергетику, а также возобновляемые источники энергии ключом к энергетической безопасности страны. Кроме того, он обязался опубликовать стратегию энергетической безопасности Британии в ближайшее время.

Ранее в марте Борис Джонсон объявил о том, что правительство хочет получать рекордные 25 процентов электроэнергии от атомной энергетики. В настоящий момент доля выработки электроэнергии на атомных электростанциях Великобритании составляет около 16 процентов.

Нина Ташевская
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