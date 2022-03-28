Названы последствия приостановки поставок российского газа в Европу

Политолог Мартынов заявил о безвыходной ситуации с газом для Европы

Недружественные европейские страны оказались в безвыходном положении из-за требования России перейти на рубли в расчетах за газ, считает политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Им придется или пойти на этот шаг, или заняться перестройкой системы энергообеспечения, что приведет к откатыванию назад в экономическом развитии, добавил он. О последствиях возможной приостановки поставок российского газа в Европу специалист рассказал «Ленте.ру».

Ситуация патовая

Для начала необходимо начать переговорный процесс с контрагентами, закупающими у компании «Газпром» голубое топливо, отметил Мартынов. До этого тоже возникали вопросы по условиям контрактов с европейскими компаниями, указал эксперт, но ситуация, в которой они появлялись, была нормальной. Происходящее сегодня назвать нормой нельзя, поэтому Россия может прибегнуть в крайним мерам.

«И раньше возникали разные вопросы, связанные с уточнением условий контрактов, но в нормальной обстановке. Как правило, поставки не прекращались, в том числе во времена арбитражей по цене. И нормальной ситуацией считалось и считается, когда поставки поставками, а то, что касается цены и формы оплаты, пересчитаем потом. Энергетический и, в частности, газовый бизнес — это бизнес долгий. Газ нужно добыть, транспортировать и так далее. Поэтому и существуют контракты с фиксированными ценами. Но сегодняшнюю ситуацию нормальной не назовешь, мягко говоря, и вопрос, приостановит ли российский поставщик на время переговоров поставки или нет, лично для меня открыт», — высказался Мартынов.

По его словам для этого шага существуют реальные причины.

Гражданская война на Украине, которая идет восемь лет, и сегодняшняя российская специальная операция, и беспрецедентное санкционное давление — все это явные обстоятельства непреодолимой силы с точки зрения реализации контракта. Здесь вполне по форс-мажору можно приостановить поставки Алексей Мартынов политолог

Последствия

«Насколько я понимаю, в этой ситуации особо выхода у многих европейских стран нет. То есть отказаться от российского газа они не могут. С одной стороны, позиция России заключается в том, что если вы, дескать, действуете подобным образом в отношении России и российской экономики, то будьте любезны платить рублями, таким образом поддерживая рубль и снижая серьезную критическую часть санкций, на которые рассчитывают за океаном. С другой стороны, Вашингтон этим же странам на другое ухо говорит: не переживайте, мы знаем точно, что русские на это не пойдут, трубу они не остановят. Вы все будете получать их газ, а платить за это не будете», — поделился своими соображениями директор Международного института новейших государств.

Разговор о том, что российский газ можно будет компенсировать сжиженным, пустой, считает Мартынов. «Ситуация явно патовая для европейцев. Даже если мы не договоримся и будет остановлена прокачка, мы уже прокачали очень много за это время, между прочим. На какое-то время им хватит. Ну хорошо, они откажутся нам платить, и повиснет это очередным долгом на европейцах», — указал специалист.

Это приведет к переориентированию российского экспорта внутрь страны и на Восток, считает Мартынов.

Китай готов покупать наш газ. Они хотят. Реализация этого желания потребует от трех до шести месяцев. Запас прочности российской экономики и ресурсной базы, конечно, кратно больше, чем у европейцев, где все существует за счет перекредитования. Поэтому три-шесть месяцев мы как-нибудь переживем, но дальше у нас все будет хорошо, а у них все плохо Алексей Мартынов политолог

Переход европейцев от российского газа к альтернативным источникам энергоресурсов приведет к перестройке системы энергообеспечения, отметил специалист. Это займет не один год и в конечном счете приведет к серьезному экономическому кризису и снижению темпов развития стран Евросоюза, заключил Мартынов.