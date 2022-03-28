Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Татарстане удвоится число глэмпингов

Глава Госкомитета Татарстана по туризму Иванов анонсировал строительство 15 глэмпингов

Фото: Shutterstock

В Республике Татарстан в 2022 году планируется строительство 15 глэмпингов. Это удвоит их число в регионе, заявил ТАСС руководитель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

По словам Иванова, глэмпинги создадут в разных районах республики, расположены они будут вблизи водоемов. Часть глэмпингов будет построена на средства, вырученные из грантовых программ, часть — на деньги предпринимателей. «Все зависит от предпринимателя. Если у него достаточно своих собственных средств, есть сроки, то он открывает это все сам», — отметил чиновник.

Иванов отметил, что стоимость создания глэмпингов варьируется: «Есть 15 миллионов, есть 100 миллионов. Разброс большой».

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали специальный «Зеленый стандарт» для строительства отелей, баз отдыха, глэмпингов и кемпингов. Новый стандарт содержит более глубокие требования к инженерным системам, конструкциям, благоустройству и материалам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгений Шульгин
Комментарии отключены
Последние новости
В Кремле рассказали о тревоге из-за слов Байдена о Путине
Роскомнадзор опроверг информацию о блокировке сайта мультсериала «Масяня»
Кремль отказался бесплатно поставлять газ Европе
Россиянам напомнили правила въезда в безвизовую азиатскую страну
Лавров допустил проведение переговоров между Россией и Украиной в Сербии
Лавров заявил о несостоятельности Евросоюза в урегулировании конфликтов
Главу российской колонии поймали на миллионной взятке от жены убийцы
На окнах «Макдоналдса» в Москве заметили стикеры с нецензурной надписью
Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ-2022 по футболу
45 российских дипломатов покинули Польшу
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.