Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу

Глава МИД России Лавров назвал откровенной ложью слухи о здоровье министра обороны Шойгу

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью сербским СМИ назвал ложью слухи об ухудшении здоровья главы Минобороны Сергея Шойгу, передает ТАСС.

«Не хочу комментировать бредятину, потому что это именно бредятина, которую распространяют спецслужбы Украины и наши неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей. (...) Это все откровенная ложь. Все живы, здоровы», — сказал министр, ответив на сообщения о якобы ухудшившемся здоровье Шойгу. Он добавил, что администрация президента и правительство страны работают, исходя из интересов России и своих должностных обязанностей.

24 марта представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что министр обороны не проводит публичные мероприятия, потому что у него много забот, и в данный момент не время для медийной активности. Отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о проблемах со здоровьем Шойгу, Песков посоветовал не слушать СМИ, а обратиться за разъяснениями в Минобороны.

В тот же день министр обороны выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, появившись на публике впервые за 13 дней. Он доложил российскому лидеру о ходе спецоперации на Украине.