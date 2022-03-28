Врачи достали из сердца российского солдата трехсантиметровый осколок

Врачи ЦВКГ в Красногорске достали трехсантиметровый осколок из сердца военнослужащего

Из сердца раненного во время спецоперации на Украине российского солдата достали осколок длиной три сантиметра. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Операцию провели в Красногорске специалисты Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) имени Вишневского. Состояние доставленного в госпиталь пациента усугублялось тем, что с каждым сокращением сердечной мышцы осколок мины все сильнее травмировал поврежденный орган.

«Военнослужащий доставлен в госпиталь с проникающим слепым ранением в грудную клетку. Осколок прошел через легкое и вошел в сердце.(...) Сложнейшее оперативное вмешательство выполнила бригада специалистов госпиталя под руководством начальника кардиохирургического центра, профессора, доктора медицинских наук, заслуженного врача РФ Александра Лищука», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве отметили, что солдат после успешной операции уже изъявил желание вернуться в строй. Как скоро ему это удастся, не уточняется.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. По последним данным, за время ее проведения погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения.