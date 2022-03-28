Шольц предупредил о драматических мерах при применении химоружия на Украине

Канцлер ФРГ Шольц предупредил, что Запад отреагирует на применение РФ на Украине химоружия

Канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что Запад, в случае применения Россией на Украине химического или биологического оружия, отреагирует «драматическими мерами». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, применение биологического оружия или химоружия не должно случиться. «Поэтому мы настолько однозначны в этом вопросе. Я это обсуждал постоянно в переговорах с [президентом РФ Владимиром] Путиным», — сказал канцлер.

Как заявил Шольц, в переговорах с Россией, в частности, поднимался вопрос американских биолабораторий на Украине. Канцлер назвал данные об их существовании «ложью».

«Не используйте это для операции под ложным флагом, когда вы будете утверждать, что все это реакция на соответствующие действия Украины», — сказал Шольц, добавив, что это повлекло бы тяжелейшие последствия, и Запад един в том, что отреагирует драматическими мерами, и уже думает, «как это будет сделано».

Он отметил, что не намерен публично рассуждать об ответе стран Запада, НАТО не станет «стороной конфликта», однако отреагирует. Канцлер добавил, что ни он, ни президент США Джо Байден не говорили, каким может быть потенциальный ответ, и для этого у обоих «есть хорошие основания».

23 марта президент США Джо Байден заявил о «реальной угрозе» применения Россией химоружия. Он также пригрозил стране «высокой ценой» при таком сценарии. Лидер США допустил, что возможная война между Россией и НАТО перерастет в третью мировую.