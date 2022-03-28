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Лавров заявил о переломном моменте в истории

Глава МИД Лавров назвал текущую ситуацию в мире переломным этапом истории

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сегодня все страны мира переживают переломный момент в истории. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Он заверил, что несмотря на все трудности, министерство иностранных дел продолжит отстаивать интересы России на международной арене. Также Лавров пообещал сделать все для «защиты жизни, чести, безопасности российских граждан за рубежом».

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«Мы все понимаем, какой период сейчас переживает наша страна, Европа, да и весь мир. Это переломный этап в историческом развитии цивилизации», — заявил Лавров на заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.

«И я думаю, что именно большей самостоятельности и отстаивания своей правды и своего законного места на мировой арене ожидают от нас многочисленные друзья и единомышленники России, а это большинство членов международного сообщества», — добавил дипломат.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Евросоюз показал свою полную несостоятельность в качестве гаранта урегулирования конфликтов. Он напомнил, что в феврале 2014 года Европейский союз гарантировал выполнение соглашения об урегулировании ситуации на Украине между бывшим президентом страны Виктором Януковичем и оппозицией.

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Николай Чигасов
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