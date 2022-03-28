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Экономика

Банк России установил официальный курс доллара на уровне 93,71 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на 29 марта на уровне 93,71 рубля

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Центральный банк Российской Федерации установил на 29 марта официальный курс американского доллара на уровне 93,7125 рубля, передает ТАСС.

Текущий параметр на 1 рубль 94,93 копейки ниже, чем его величина в минувшую пятницу, 25 марта. В ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 18:00 опустился до 90 рублей.

Отход курса рубля от исторических минимумов по отношению к основным валютам происходит на фоне ограничений для физических лиц на снятие средств в валюте и вывоз из страны, а также запрет на продажу акций российских компаний для нерезидентов.

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Платон Щукин
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