Банк России установил официальный курс доллара на уровне 93,71 рубля

Центробанк установил официальный курс доллара на 29 марта на уровне 93,71 рубля

Центральный банк Российской Федерации установил на 29 марта официальный курс американского доллара на уровне 93,7125 рубля, передает ТАСС.

Текущий параметр на 1 рубль 94,93 копейки ниже, чем его величина в минувшую пятницу, 25 марта. В ходе торгов на Московской бирже по состоянию на 18:00 опустился до 90 рублей.

Отход курса рубля от исторических минимумов по отношению к основным валютам происходит на фоне ограничений для физических лиц на снятие средств в валюте и вывоз из страны, а также запрет на продажу акций российских компаний для нерезидентов.