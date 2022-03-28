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Экс-премьер Украины обвинил Зеленского в «игре в президента»

Экс-премьер Украины Азаров заявил, что Зеленский лишь играет роль президента

Фото: Globallookpress.com

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию «Украина.ру» заявил, что президент Владимир Зеленский совершенно не знает Конституцию страны и обвинил его в том, что тот лишь играет роль президента, не справляясь с поставленными на его посту задачами.

«Это абсолютно несерьезно. Он превратил государственную деятельность в беспрерывное шоу. Он играет роль президента, читает заученные тексты, говорит теми словами, которые ему кто-то надиктовал. От него невозможно услышать его собственное мнение. А когда он оказывается без бумаги, без подготовленного текста, он несет такую ахинею, что трудно даже сказать, кто перед тобой. Явно не президент», — рассказал экс-премьер.

Ранее Азаров, оценивая возможность восстановить инфраструктуру страны после того, как на ее территории закончатся военные действия, заявил, что это является выполнимой задачей, призвав в первую очередь привлечь к этому главных «разрушителей», которыми являются отступающие украинские военные.

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Марина Совина
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