Российские регионы начали активное развитие импортозамещающих производств

Российские регионы продолжают активное развитие импортозамещающих производств.

Российские регионы продолжают активное развитие импортозамещающих производств. В частности, как сообщает Экспертный институт социальных исследований, в Москве компания «Траяна» выпускает конвейеры, которые установлены на 500 российских предприятиях, полностью из отечественных материалов. Планируется расширение производства. В дальнейшем на заводе смогут выпускать практически любые металлические, пластиковые, резиновые и литьевые детали для станков и даже автомобилей.

В Нижегородской области создан региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО.

Компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готовая увеличить производство и занять 90 процентов рынка биопротезов клапанов сердца.

На Заводе бурового оборудования в Оренбургской области открылся новый цех по производству буровых установок, который позволит существенно увеличить объемы сборки бурстанков. Ранее до 90 процентов бурильного оборудования для добычи ценного минерального сырья завозилось из Европы.