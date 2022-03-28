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Российские регионы начали активное развитие импортозамещающих производств

Российские регионы продолжают активное развитие импортозамещающих производств.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российские регионы продолжают активное развитие импортозамещающих производств. В частности, как сообщает Экспертный институт социальных исследований, в Москве компания «Траяна» выпускает конвейеры, которые установлены на 500 российских предприятиях, полностью из отечественных материалов. Планируется расширение производства. В дальнейшем на заводе смогут выпускать практически любые металлические, пластиковые, резиновые и литьевые детали для станков и даже автомобилей.

В Нижегородской области создан региональный центр компетенций по продвижению отечественного ПО.

Компания «НеоКор» в Кемеровской области внедряет разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний и производит биопротезы для сердечно-сосудистой хирургии. Компания готовая увеличить производство и занять 90 процентов рынка биопротезов клапанов сердца.

На Заводе бурового оборудования в Оренбургской области открылся новый цех по производству буровых установок, который позволит существенно увеличить объемы сборки бурстанков. Ранее до 90 процентов бурильного оборудования для добычи ценного минерального сырья завозилось из Европы.

Татьяна Романова
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