Минцифры предложило меры поддержки специалистов по информбезопасности

Минцифры предложило распространить меры поддержки на ИБ-специалистов

Минцифры предложило распространить меры поддержки на ИБ-специалистов. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило с инициативой распространить меры поддержки в условиях санкций на специалистов в области информационной безопасности», — говорится в сообщении. Отмечается, что ведомство совместно с компаниями в сфере информационной безопасности подготовит план финансовой поддержки разработки российских проектов, которые смогут заменить ушедшие с рынка средства защиты.

В Минцифры также подчеркнули, что специалисты по информбезопасности являются неотъемлемой частью IT-отрасли. «Мы должны их поддерживать наравне с другими специалистами в области информационных технологий», — заявили в ведомстве.

2 марта президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки IT-отрасли и ее дальнейшего развития на фоне западных санкций. В число мер поддержки вошло освобождение компаний от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, а также возможность оформления кредитов на проекты по ставке не выше трех процентов годовых. Кроме того, айтишники смогут оформлять льготную ипотеку и получать отсрочку от призыва в армию.