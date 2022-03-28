ФСБ задержала россиянина за ложное минирование кафе в Подмосковье

Задержали совершившего ложный вызов о минировании кафе ради проверки силовиков россиянина

В Подмосковье ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в лжеминирование кафе в городе Коломна. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает ТАСС.

По данным силовиков, задержанный таким образом проверял реакцию экстренных служб на сообщение о теракте. Мужчина совершил ложный вызов по номеру 112, а после снял на видео прибывших к кафе сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый арестован.

11 марта сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию в России и Белоруссии по поимке участников интернет-сообщества, которые занимались массовым распространением ложных сообщений с угрозами взрывов в торговых центрах и социальных объектах.