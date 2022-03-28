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В Мариуполе из разрушенного зоопарка сбежал лев

Из Мариупольского зоопарка сбежал 10-летний лев Самсон

Фото: Shutterstock

В Мариуполе из разрушенного зоопарка несколько дней назад сбежал лев. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По словам журналистов, бойцы Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) несколько дней слышали рев со стороны Мариупольского зоопарка. После того, как зоопарк был разрушен, животное сбежало и бродит теперь по городу.

По мнению авторов Telegram-канала, сбежавший хищник — лев Самсон, которому больше 10 лет. Известно, что ранее он нападал на пьяного уборщика.

На сайте Мариупольского зоопарка говорится, что главной их гордостью являются медведи Потап и Настя, тигры Зевс и Гера, а также львы Багира и Самсон. Информации о местонахождении других животных нет.

О нападении на уборщика в зоопарке сообщалось в 2016 году. Пострадавший убирал соседнюю клетку, однако льву удалось притянуть мужчину к себе, нанести ему скальпированную рану головы и сильно искалечить руки и ноги. Директор зоопарка Савелий Вашура объяснил, что лев Самсон напал на уборщика из-за того, что тот был в нетрезвом состоянии.

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Варвара Кошечкина
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