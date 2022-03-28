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Детский омбудсмен заявила об отсутствии проблем в поставках лекарств

Львова-Белова заявила, что в России нет препятствий в поставках детских лекарств

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

В России на фоне санкций нет никаких препятствий в поставках лекарств для детей. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова, ее слова приводит РИА Новости.

Однако, по словам детского омбудсмена, несмотря на отсутствие проблем с поставкой, отмечается рост цен на детские лекарства.

Кроме того, Львова-Белова отдельно затронула тему препаратов для лечения орфанных заболеваний в рамках фонда «Круг добра». По ее словам, с поставками данных лекарств также нет никаких перебоев, но наблюдается рост цен.

«Вся система работает на то, чтобы перебоев с поставками не было, сейчас нашли каналы для тех препаратов, у которых возникали сложности в силу транспортной логистики и прочего. "Круг добра" этот вопрос решил, но в регионы, когда появляются перебои с поставками, в ручном режиме отрабатываем», — заключила она.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране в десять раз вырос спрос на некоторые виды лекарств. Кроме того, он заверил, что для льготников сформированы запасы лекарств, которых должно хватить на пять с половиной месяцев.

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Никита Абрамов
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