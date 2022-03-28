Мужчина запретил теще видеться с внуком из-за ее угрозы

Пользователь Reddit запретил теще видеться с сыном из-за ее угроз позвонить в службу опеки

Пользователь Reddit под ником justnomilta поделился историей о том, как запретил теще видеться с его еще не рожденным сыном. По его словам, мать его супруги угрожала позвонить в службу опеки, если мужчина сделает процедуру, после которой он не сможет больше иметь детей.

Автор поста рассказал, что они с женой ждут ребенка. «Моя супруга практически не общается со своей матерью из-за того, что у нее очень тяжело протекает беременность. При этом ее мать не перестает спрашивать, когда у нас будет следующий ребенок», — поделился он.

«Мою жену рвало после каждого приема пищи в течение первых трех месяцев, а в конечном итоге у нее развился диабет. В итоге она решила больше не заводить детей», — рассказал герой истории. Автор добавил, что понимает супругу и принимает ее выбор.

«Сегодня к нам приходила теща, и она снова начала спрашивать, когда мы заведем еще одного ребенка», — пожаловался герой истории. Он рассказал, что его супруга твердо заявила матери, что они больше не планируют детей. Жена рассказчика также сказала, что ее супруг собирается делать вазэктомию — операцию, после которой мужчины не могут иметь детей.

По словам автора, его теща сочла, что они с супругой несправедливы по отношению к будущему ребенку, который не сможет иметь родных братьев и сестер. Женщина также пригрозила супругам, что собирается пожаловаться на них в службу опеки. «Это была последняя капля. Я сказал, что после таких угроз она никогда не увидит будущего внука», — заключил герой истории. В комментариях к посту многие поддержали решение мужчины и согласились с тем, что мать его супруги вела себя некорректно.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как обнаружила у себя дома скрытую камеру, установленную ее свекровью. Женщина призналась, что после того как поймала мать мужа на слежке, разругалась с ней и запретила приходить в гости. Рассказчица добавила, что родственники ее супруга не одобрили такое решение и встали на сторону свекрови.