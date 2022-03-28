Глава Евросовета призвал к диалогу с Путиным фразой «нравится это или нет»

Мишель: Россия «совершила военные преступления» на Украине, но диалог с Путиным необходим

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Россия «совершила военные преступления» на Украине, однако призвал продолжать диалог с главой государства Владимиром Путиным фразой «нравится это или нет». Его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Twitter политика.

«Я искренне верю, что Россией на Украине совершены военные преступления. Но тем не менее, в силу необходимости, я считаю, что нужно поддерживать диалог с Владимиром Путиным, потому что, нравится это или нет, сегодня именно он сидит в Кремле», — подчеркнул Мишель.

Он также выразил мнение в интервью телеканалу LCI, что за военные преступления причастные к ним должны предстать перед международным правосудием.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Путин пытается развалить НАТО, это была его цель «с самого начала». По мнению главы Белого дома, российскому лидеру «предпочтительнее иметь дело с 30 независимыми странами» вместо объединенных государств.

Российская армия проводит специальную военную операцию на территории Украины с 24 февраля. О ее начале в обращении к нации объявил Путин. Он указал, что военные будут добиваться демилитаризации и денацификации Украины.

