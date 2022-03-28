В России обнулили ставку НДС для отелей

Путин подписал законопроект об обнулении ставки НДС для отелей на пять лет

Президент России Владимир Путин подписал законопроект об обнулении ставки НДС для гостиниц и других средств размещения, нормы вступят в силу 26 апреля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Льготный период для нулевой ставки будет составлять пять лет. По оценкам экспертов, именно за такой срок гостиничный бизнес может выйти на операционную безубыточность.

В Ростуризме отметили, что законопроект стал одним из самых «прорывных» для индустрии за последние десятилетия. По словам главы ведомства Зарины Догузовой, мера будет способствовать поддержанию на рынке комфортного соотношения цены и качества в гостиничной сфере.

В настоящее время в России действует ставка НДС для туризма в размере 20 процентов — этот показатель является одним из самых высоких в мире.

Ранее в марте пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина прокомментировала влияние ухода Booking.com из страны на российские сервисы для путешествий. По ее словам, некоторые объекты размещения начали поднимать размер комиссии для отелей — в итоге ее размер стал превышать тот, который ранее позволял себе Booking.com.