В Госдуме допустили скорую отмену санкций против российской авиации

Эксперт Госдумы Гусаров предсказал снятие санкций против российской авиации через 2 месяца

Эксперт комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров допустил скорую отмену антироссийских санкций в авиационной отрасли. Свое мнение он высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, ограничения негативно влияют на европейских лизингодателей, которые терпят убытки и откладывают изъятие самолетов у отечественных перевозчиков. В связи с этим Гусаров предсказал снятие санкций через два месяца или раньше.

«Мы-то понятно, у нас будут проблемы, и надо их как-то решать. А как они будут решать свои проблемы? Не откатят ли они просто назад? Может быть, через месяц-два они скажут: "Ладно, мы передумали, давайте мы здесь смягчим"», — рассказал он.

При этом авиаэксперт не исключил, что «все может обернуться как в одну, так и в другую сторону». Он также добавил, что в случае развития худшего сценария оставшийся в России флот сможет обеспечить все потребности граждан.

Ранее в марте глава Минтранса Виталий Савельев оценил потери иностранных авиакомпаний из-за запрета летать над Россией. По его мнению, европейские перевозчики потеряют примерно два-три миллиарда долларов, американские — около 500 миллионов долларов.

