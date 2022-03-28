Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Лавров прокомментировал слова о госперевороте в России

Глава МИД Лавров назвал информацию о подготовке госпереворота в России бредятиной

Фото: Globallookpress.com

Глава МИД Сергей Лавров назвал бредятиной информацию о подготовке государственного переворота в России и об ухудшении состояния министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Сергея Лаврова, подобную информацию распространяют украинские спецслужбы и «неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей». «Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают», — отметил Лавров.

«Все правительство работает, вся администрация президента работает исходя из интересов нашей страны, исходя из всех тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены», — заверил дипломат. Он также отметил, что слова об обратном — откровенная ложь. По его словам, «все живы, все здоровы, все работают».

Ранее Сергей Лавров заявил, что переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимы, но без ясности по ключевым для Москвы вопросам их организация невозможна. Для российской стороны приоритетными остаются вопросы статусов Луганской и Донецкой народных республик, полуострова Крым, демилитаризации и денацификации Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
Раскрыто содержимое подарков победителей «Оскара» на 14 миллионов рублей
83-летний моряк решил в одиночку пересечь Тихий океан
Украина назвала дату и время начала очных переговоров в Турции
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями
В московском ТЦ охранники подрались с приезжими
Путин присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны
Ксения Бородина объяснила отказ рекламировать российские бренды
Вяльбе поставила НХЛ в пример международным спортивным организациям
Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.