Лавров прокомментировал слова о госперевороте в России

Глава МИД Лавров назвал информацию о подготовке госпереворота в России бредятиной

Глава МИД Сергей Лавров назвал бредятиной информацию о подготовке государственного переворота в России и об ухудшении состояния министра обороны РФ Сергея Шойгу. Об этом сообщает «Интерфакс».

По мнению Сергея Лаврова, подобную информацию распространяют украинские спецслужбы и «неолибералы российские, находящиеся сейчас за границей». «Видимо, им там с утра подают материалы, которые необходимо озвучить, и они их озвучивают», — отметил Лавров.

«Все правительство работает, вся администрация президента работает исходя из интересов нашей страны, исходя из всех тех должностных обязанностей, которые на всех нас возложены», — заверил дипломат. Он также отметил, что слова об обратном — откровенная ложь. По его словам, «все живы, все здоровы, все работают».

Ранее Сергей Лавров заявил, что переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимы, но без ясности по ключевым для Москвы вопросам их организация невозможна. Для российской стороны приоритетными остаются вопросы статусов Луганской и Донецкой народных республик, полуострова Крым, демилитаризации и денацификации Украины.