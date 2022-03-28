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ФСБ уличила бывшую главу депздрава Ярославской области в хищении премий

ФСБ возбудила дело против экс-главы ярославского депздрава о хищении премий на 1 млн руб

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В отношении бывшей исполняющей обязанности директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксаны Пиклун возбуждено уголовное дело о хищении одного миллиона рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, расследованием по статье 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере») занимается региональное управление ФСБ, дело в отношении экс-главы депздрава возбуждено на основании материалов прокурорской проверки. Преступления относятся к периоду работы Пиклун на прежней должности.

Следствие уличило Пиклун в том, что она с января по ноябрь 2021 года, исполняя обязанности главного врача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы, необоснованно начисляла себе премии и доплаты за дежурство в выходные и праздничные дни. При этом на работе она не присутствовала и не могла работать врачом, так как является фармацевтом.

Ущерб следствие оценивает в один миллион рублей.

Пиклун была назначена главой депздрава 22 ноября 2021 года. 15 марта 2022 года она покинула пост.

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Любовь Ширижик
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