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69-я параллель

Почту на Ямал начнут доставлять беспилотники

Беспилотные летательные аппараты будут доставлять почту и грузы на Ямал и в Югру

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты начнут доставлять почту и грузы в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкие автономные округа в ходе эксперимента. Об этом сообщается на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

«Это особенно актуально для жителей удаленных и труднодоступных территорий. Сейчас доставка грузов в такие районы осуществляется либо сезонно, либо с помощью обычного авиатранспорта, что экономически неоправданно при перевозке небольших грузов», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что беспилотники также помогут при обследовании важных инфраструктурных объектов и проведут фотосъемку с воздуха.

Эксперимент по внедрению беспилотных авиационных систем начнется в пяти регионах России — соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В нем примут участие Томская область и Камчатский край, а также Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

В пяти регионах во время эксперимента будут действовать особые правовые режимы по эксплуатации беспилотников, которые позволят выполнять полеты без нормативной нагрузки. Это также ускорит развитие беспилотной летательной авиации, считают в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Ранее на Ямале сняли документальный фильм о белом медведе. В кинокартине «Русская Арктика» показали годовой цикл жизни животного и рассказали о необычных подробностях его жизни.

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Анастасия Шейкина
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