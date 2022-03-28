Часто путешествующая россиянка дала советы по выгодному отдыху в Абхазии

Российская туристка призвала избегать отдыха в крупных санаториях в Абхазии

Россиянка, которая часто путешествует по Абхазии, дала рекомендации по планированию самостоятельного отдыха в стране. Своим опытом она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

В первую очередь девушка призвала заранее задуматься над организацией отпуска, чтобы «не нажить себе проблем в стране». Кроме того, автор посоветовала избегать крупных санаториев, которые, по ее мнению, «остановились в своем развитии еще во времена СССР». С частными домами она также порекомендовала быть осторожнее, так как непредвиденные проблемы с электричеством и газом придется решать самому. Оптимальным вариантом она назвала мини-отели. «Их в Абхазии становится все больше и больше, есть отличные наборы услуг, часто можно найти даже с бассейном, спа и приличным рестораном на территории», — добавила россиянка.

Помимо прочего, туристка призвала не экономить на экскурсиях и нанять частного гида. По ее словам, аренда автомобиля обойдется в 1900-2500 рублей в день, поэтому выгоднее заранее составить маршрут и передвигаться между локациями на такси.

Ранее в марте туроператоры назвали стоимость бюджетных путевок в Абхазию в предстоящем летнем сезоне. По словам руководителя компании «Дельфин» Сергея Ромашкина, проживание обходится в среднем от 20-25 тысяч на человека за восемь-девять ночей. Самый дешевый вариант — размещение в пансионате «Айтар» за 18,2 тысячи рублей.