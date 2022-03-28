Германия раскрыла возможный ущерб от бойкота российского газа

Представитель кабмина ФРГ сообщил, что энергетический бойкот России не поддерживается

Германия не поддерживает отказ от поставок российского газа и других энергоносителей, поскольку его следствием может быть ущерб для экономики самой ФРГ, объяснил официальный представитель правительства страны Штеффен Хебештрайт. Его заявления приводит РИА Новости.

«Немецкая позиция заключается в том, что в нынешних условиях энергетический бойкот не поддерживается. Считаю, что причины этого вчера перечислил федеральный канцлер. Речь идет прежде всего об обеспечении Германии, об обеспечении теплом больниц, домов престарелых, а также многих квартир», — раскрыл представитель кабмина оценки Берлина.

По его словам, подобный бойкот привел бы к серьезным последствиям для экономики «с существенной потерей рабочих мест».

Согласно оценкам Еврокомиссии, Евросоюз в целом будет нуждаться в поставках энергоносителей из России в течение ближайших нескольких лет, до 2027 года. К рабочей группе по сокращению зависимости от российского ископаемого топлива подключились и США.