Назван объем гуманитарной помощи для Донбасса от Красного Креста

Российский Красный Крест отправил 540 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Российский Красный Крест (РКК) за прошедший месяц собрал и отправил более 540 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя организации Павла Савчука.

По его словам, часть суммы, на которую были закуплены товары для пострадавших, была собрана с пожертвований граждан России. В общей сложности они направили РКК около 81 миллиона рублей, более половины уже было израсходовано. «Это пожертвования от 202 юридических лиц и 8,9 тысячи физических лиц», — объяснил Савчук.

Названный объем средств, как отметил председатель, пошел, в первую очередь, на товары первой необходимости: детское белье, гигиенические принадлежности, лекарства, питьевую воду.

«Средства также идут на обустройство пунктов временного размещения, создание игровых комнат, приобретение телевизоров, холодильников, микроволновок», — добавил он.

Ранее стало известно, что к 28 марта с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Россию прибыли более полумиллиона человек, в том числе почти 100 тысяч детей. Всего же из зоны боевых действий за границу, по оценкам ООН, выехали 3,8 миллиона украинцев.