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Россия объявила персонами нон грата троих словацких дипломатов

МИД России в качестве ответной меры высылает трех дипломатов посольства Словакии в Москве

Фото: Wikipedia

Россия приняла решение о высылке троих дипломатов посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры. Об этом сообщили в МИД РФ, передает «Интерфакс».

Уведомление о признании работников дипмиссии Словакии персонами нон грата было вручено словацкому послу в России Любомиру Регаку во время вызова в МИД. Сообщается, что высылаемые дипломаты должны покинуть российскую территорию в течении 72 часов.

«Главе словацкой дипмиссии был также заявлен решительный протест в связи с чинимыми препятствиями работе росзагранучреждений в Словакии и угрозами их безопасному функционированию. Послу жестко указано на недопустимость участившихся в последнее время случаев вандализма в отношении мемориалов и захоронений советских воинов в Словакии», — добавили в МИД РФ.

Ранее власти Словакии приняли решение выслать троих сотрудников российского диппредставительства в стране. По информации словацкого МИД, Братислава заподозрила дипломатов в шпионаже в пользу России, о чем правительству доложила национальная контрразведка.

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Николай Чигасов
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