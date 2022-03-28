В Думу внесли законопроект о признании соотечественниками владеющих русским

В ГД внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в палату законопроект, согласно которому предлагается признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Текст законопроекта доступен на думском сайте.

Согласно документу, устраняются недостатки неоправданно широкого толкования главного понятия «соотечественник». Так, предлагается признавать соотечественниками лица, которые владеют русским языком и относятся к народам, исторически проживающим на территории России, а также лиц, «чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации».

Вместе с тем учитывается, что за минувшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства Советского Союза. В этой связи из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР, уточняется в документе.

Ранее депутаты Государственной Думы сразу в трех чтениях приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

