Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Думу внесли законопроект о признании соотечественниками владеющих русским

В ГД внесли законопроект о признании соотечественниками всех владеющих русским языком

Фото: Shutterstock

Первый зампред комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в палату законопроект, согласно которому предлагается признавать соотечественниками всех, кто владеет русским языком. Текст законопроекта доступен на думском сайте.

Согласно документу, устраняются недостатки неоправданно широкого толкования главного понятия «соотечественник». Так, предлагается признавать соотечественниками лица, которые владеют русским языком и относятся к народам, исторически проживающим на территории России, а также лиц, «чьи прямые предки родились или проживали на территории Российской Федерации».

Вместе с тем учитывается, что за минувшие после распада СССР 30 лет выросло новое поколение соотечественников, не имевших гражданства Советского Союза. В этой связи из определения понятия «соотечественник» исключена связь с гражданством СССР, уточняется в документе.

Ранее депутаты Государственной Думы сразу в трех чтениях приняли закон о признании участников спецоперации Вооруженных сил (ВС) России на Украине и в Донбассе ветеранами боевых действий. Это позволит распространить на них налоговые, транспортные, земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
Российский хирург назвал изменившихся до неузнаваемости из-за пластики звезд
Германия раскрыла возможный ущерб от бойкота российского газа
Инфекционист объяснил снятие антиковидных ограничений в России на примере Китая
27-летний мужчина умер через семь недель после собственной свадьбы
Алена Хмельницкая заступилась за покинувшую Россию Чулпан Хаматову
Бросившая коктейль Молотова в полицейских студентка признала вину
Высылку 45 российских дипломатов из Польши назвали признанием качества их работы
Полицейские задержали устроившую стрельбу в детском саду Красноярска девушку
Уничтожение украинских установок РСЗО «Град» показали на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.