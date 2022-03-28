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Китайский гигант вложится в свои месторождения после отказа от работы с Россией

Китайская Sinopec после приостановки контракта с Россией решила вложиться в свои скважины

Фото: Chen Aizhu / Reuters

China Petroleum & Chemical Corp, более известная как Sinopec, объявила о намерении побить собственный рекорд по капитальным вложениям. В 2022 году китайский нефтяной гигант хочет потратить на эти цели 198 миллиардов юаней (31,1 миллиарда долларов), что на 18 процентов больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на заявление компании пишет Reuters.

Значительная часть вложений (12,8 миллиарда долларов) придется на разработку собственных нефтяных месторождений Шунбэй и Тахэ, а также на газовые скважины в китайских регионах Сычуань и Внутренняя Монголия.

Об этом решении было объявлено вскоре после того, как Sinopec Group приостановила переговоры об инвестициях в Россию. Предполагалось, что компания потратит полмиллиарда долларов на газохимический завод «Сибура», аналогичный Амурскому газохимическому комплексу (ГХК). Однако из-за санкций в отношении Геннадия Тимченко, одного из акционеров «Сибура», китайцы временно отказались от контракта.

В минувшем году Sinopec показала самую большую прибыль за десятилетие. На фоне восстановления спроса на энергоносители компания заработала 71,21 миллиарда юаней (11,2 миллиарда долларов).

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Платон Щукин
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