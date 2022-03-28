Названы улучшающие сон продукты

Диетолог Королева призвала есть мясо птицы с углеводами и пить кефир для лучшего засыпания

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью «Москве 24» рассказала, какие продукты можно считать улучшающими сон.

Для лучшего засыпания Королева порекомендовала обратить внимание на продукты с триптофаном, поскольку он способствует выработке серотонина — предшественника мелатонина, или гормона сна. Она назвала рыбу или приготовленное на пару мясо птицы лучшими источниками аминокислоты.

Диетолог призвала есть рыбу, курицу или индейку вместе со сложными углеводами в виде брокколи, например. Не стоит отдавать предпочтение таким простым углеводам, как жареный картофель, поскольку они не позволяют триптофану перейти в структуры головного мозга. Вечером от них следует отказаться, а позже врач посоветовала пить кефир.

«Если кишечник здоров, он, как и мозг, продуцирует серотонин в достаточном количестве, поэтому здоровье микробиома имеет значение. И кефир как пробиотик может способствовать улучшению сна в том числе», — объяснила Королева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для борьбы с бессонницей. К ним специалист отнес виноград, миндаль и яйца.