Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Названы улучшающие сон продукты

Диетолог Королева призвала есть мясо птицы с углеводами и пить кефир для лучшего засыпания

Фото: Pixabay

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева в интервью «Москве 24» рассказала, какие продукты можно считать улучшающими сон.

Для лучшего засыпания Королева порекомендовала обратить внимание на продукты с триптофаном, поскольку он способствует выработке серотонина — предшественника мелатонина, или гормона сна. Она назвала рыбу или приготовленное на пару мясо птицы лучшими источниками аминокислоты.

Материалы по теме:
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет» Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
«Эклеры не виноваты, и вообще ничьей вины здесь нет»Сладкое, жирное и вкусное: как привычная пища убивает россиян
17 декабря
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината» Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
10 октября

Диетолог призвала есть рыбу, курицу или индейку вместе со сложными углеводами в виде брокколи, например. Не стоит отдавать предпочтение таким простым углеводам, как жареный картофель, поскольку они не позволяют триптофану перейти в структуры головного мозга. Вечером от них следует отказаться, а позже врач посоветовала пить кефир.

«Если кишечник здоров, он, как и мозг, продуцирует серотонин в достаточном количестве, поэтому здоровье микробиома имеет значение. И кефир как пробиотик может способствовать улучшению сна в том числе», — объяснила Королева.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для борьбы с бессонницей. К ним специалист отнес виноград, миндаль и яйца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Европейские страны обвинили в недальновидном введении санкций против России
Роспотребнадзор оценил уровень радиации рядом с Чернобыльской АЭС
Названы улучшающие сон продукты
Две российские школьницы пойдут под суд за убийство мужчины
Губы девушки увеличились в восемь раз из-за аллергии на филлеры
Раскрыта польза дней вредной еды
Фото Жириновского и Чака Норриса в московском ресторане развеселило сеть
Уроженец Азербайджана получил срок за похищение россиянки
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за нападение в Израиле
В сети перечислили лучшие способы закончить неприятный разговор
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.