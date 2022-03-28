Российские торговые центры попросили помощи у правительства

Российский совет торговых центров попросил помощи для ретейлеров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) попросил правительство оказать помощь ретейлерам. Об этом сообщает РБК.

Члены РСТЦ, в который входят собственники и управляющие торговыми центрами России, отправили письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову с просьбой оказать меры поддержки отечественным ретейлерам. В письме содержится около 30 предложений, в том числе, в РТСЦ попросили предоставить для магазинов российских брендов городские и муниципальные помещения в льготную аренду. Президент РСТЦ Дмитрий Москаленко также указал на необходимость размещать рекламу отечественных производителей на улицах и в метро на льготных условиях.

Кроме того, в РСТЦ запросили отсрочку и уменьшение ставки по упрощенной системе налогообложения. На закупку сырья и товаров Москаленко призвал выдавать кредиты под 2 процента годовых. «Предприятия нуждаются в кредитах на выгодных условиях, налоговых послаблениях, грантах, социальных и других льготах», — отметил Москаленко.

Также он заявил о необходимости на законодательном уровне поддерживать развитие производств и решать вопросы с закупкой и логистикой материалов в Индонезии, Казахстане, Китае, Индии и Турции. Для «дружественных стран» в РСТЦ предлагают отменить либо сократить таможенное декларирование.

По словам Москаленко, меры поддержки, о которых попросили владельцы и управляющие торговых центров, могут способствовать замещению уходящих западных ретейлеров на отечественные.

За помощью РТСЦ обратился после того, как ряд зарубежных брендов приостановили работу в России из-за санкций, введенных после начала специальной операции на территории Донбасса. По данным РСТЦ, на приостановившие работу в стране международные бренды приходится около 20 процентов площадей в торговых центрах. По оценке аналитической компании CBRE, торговые центры по итогам года могут недополучить около 30 процентов выручки.

В РСТЦ входят группа «Ташир», которая управляет сетью торговых центров «Рио», Crocus Group с торговыми центрами «Крокус Сити Молл» и сетью Vegas, а также компания Ingka Centers — сеть «Мега» и магазины IKEA.

Ранее российские торговые центры попросили у банков оказать меры поддержки. В частности, ТЦ обратились с просьбой о реструктуризации кредитов и других льготах. Несколько банков заявили, что готовы найти компромиссные решения.