Застрявший за границей россиянин рассказал о «превращении из богача в нищего»

Россиянин застрял в Эквадоре и рассказал о трудностях из-за блокировки банковских карт

Российский турист застрял в Эквадоре из-за авиационных ограничений и рассказал, с какими трудностями столкнулся в чужой стране. Своей историей он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам путешественника, за месяц он «превратился из богача в нищего» — 10 марта его банковские карты были заблокированы, поэтому вывод средств за границу стал для него «настоящим квестом». Так, чтобы получить деньги, блогеру нужно было сначала купить криптовалюту на одной бирже, затем перечислить ее на другую биржу, продать, а затем вывести деньги на эквадорскую карту.

При этом автор добавил, что в Эквадоре невозможно сделать местную карту без документов. Кроме того, он пожаловался на большие комиссии. «Если совсем упрощенно, то, выводя с российской карты 500 долларов, я получу только 450. Это примерные цифры», — пояснил он.

Также он отметил, что из-за изменения курса валют местные продукты подорожали для него почти в два раза. Например, булка обычного хлеба стала стоить около 200 рублей, килограмм свинины — тысячу рублей. Аренда квартиры теперь обходится туристу в 42 тысячи рублей за месяц вместо 30 тысяч.

«Вот так, развиваешься годами, убиваешь спину, сидя за компьютером, а потом за месяц беднеешь почти в два раза. Все планы на будущее начинают рушиться, а главной целью становится простое выживание», — посетовал блогер.

Ранее в марте Ростуризм заявил, что в настоящий момент 90 процентов организованных путешественников (около 83 тысяч человек), которые застряли за границей, смогли вернуться в Россию. Ведомство продолжает активную работу по вывозу еще 6500 отечественных туристов из-за рубежа.