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Перечислены главные модные тренды «Оскара»

Редакторы People перечислили тренды 2022 года, которые звезды представили на «Оскаре»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Редакторы People перечислили главные модные тренды 2022 года, которые знаменитости представили публике на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты заметили, что множество актеров позировали в нарядах красного и оранжевого цветов, среди них — Дженнифер Гарнер, Трэйси Эллис Росс, Симу Лю, Эми Форсайт, Кирстен Данст и другие. Кроме того, популярность обрела одежда пастельных оттенков и блестящие наряды с пайетками и стразами, заявили эксперты.

Помимо этого, по мнению специалистов, актуальными стали женские наряды, вдохновленные мужским гардеробом, о чем свидетельствует появление на мероприятии звезд в костюмах, унисекс-рубашках и смокингах. В моду также вошли платья с рюшами, в таковых премию посетили Билли Айлиш, Николь Кидман и Джада Пинкетт-Смит.

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Что касается мужского стиля, в нынешнем сезоне намечен тренд на костюмы ярких цветов, а также пиджаки и брюки с различными принтами. Телезвезда Брэд Горески, например, вышел в свет в смокинге с анималистичной расцветкой, а актер Дэвид Ойелоуо — в пиджаке в желтый цветок.

В заключение модные редакторы порекомендовали обратить внимание на вещи с вырезами в области живота, а также на украшения с драгоценными камнями зеленого цвета: бриллиантами, изумрудами, сапфирами, гранатами, турмалинами, хризолитами, сфенами и цирконами.

Ранее Билли Айлиш посетила «Оскар» в платье Gucci и стала мемом в сети. Она предстала перед фотографами в объемном платье в пол с оборками черного цвета. Пользовательница сети @chezzcakeu, например, сравнила платье поп-звезды с бумажной формой для кексов.

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Майя Пономаренко
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