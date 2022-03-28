Перечислены главные модные тренды «Оскара»

Редакторы People перечислили тренды 2022 года, которые звезды представили на «Оскаре»

Редакторы People перечислили главные модные тренды 2022 года, которые знаменитости представили публике на церемонии вручения кинопремии «Оскар». Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В первую очередь журналисты заметили, что множество актеров позировали в нарядах красного и оранжевого цветов, среди них — Дженнифер Гарнер, Трэйси Эллис Росс, Симу Лю, Эми Форсайт, Кирстен Данст и другие. Кроме того, популярность обрела одежда пастельных оттенков и блестящие наряды с пайетками и стразами, заявили эксперты.

Помимо этого, по мнению специалистов, актуальными стали женские наряды, вдохновленные мужским гардеробом, о чем свидетельствует появление на мероприятии звезд в костюмах, унисекс-рубашках и смокингах. В моду также вошли платья с рюшами, в таковых премию посетили Билли Айлиш, Николь Кидман и Джада Пинкетт-Смит.

Что касается мужского стиля, в нынешнем сезоне намечен тренд на костюмы ярких цветов, а также пиджаки и брюки с различными принтами. Телезвезда Брэд Горески, например, вышел в свет в смокинге с анималистичной расцветкой, а актер Дэвид Ойелоуо — в пиджаке в желтый цветок.

В заключение модные редакторы порекомендовали обратить внимание на вещи с вырезами в области живота, а также на украшения с драгоценными камнями зеленого цвета: бриллиантами, изумрудами, сапфирами, гранатами, турмалинами, хризолитами, сфенами и цирконами.

Ранее Билли Айлиш посетила «Оскар» в платье Gucci и стала мемом в сети. Она предстала перед фотографами в объемном платье в пол с оборками черного цвета. Пользовательница сети @chezzcakeu, например, сравнила платье поп-звезды с бумажной формой для кексов.