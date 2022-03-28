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Раскрыты подробности проведения фестиваля тюльпанов в Калмыкии

Фестиваль тюльпанов пройдет в Калмыкии со 2 апреля по 2 мая в новом формате

Фото: Shutterstock

Фестиваль тюльпанов пройдет в Калмыкии со 2 апреля по 2 мая на 15 разных площадках. Подробности нового формата мероприятия раскрыла «Российская газета».

Так, в этом году муниципалитеты смогут сами выбрать время и программу праздничных мероприятий. Например, в Черноземельком районе фестиваль начнется 9 апреля на территории туристического комплекса «Адык — Страна Бумба».

Кроме того, 16 апреля состоится приуроченный к фестивалю «День степи», на котором пройдут зрелищные выступления местных артистов: укрощение лошадей, джигитовка, калмыцкие танцы и стрельба из лука.

В отдельный пункт программы вынесено угощение традиционными блюдами. Гости попробуют махан-шельтяган, что в переводе означает мясо с бульоном, хурсн-махан — жареное мясо с домашней лапшой и береки — крупные пельмени.

«Ну, а если турист не сильно проголодался, он может выпить калмыцкий чай с молоком, маслом, солью, мускатным орехом и заказать к нему борцоги, жареные лепешки разной формы», — добавил знаток калмыцкой культуры Николай Байзентинов.

Ранее в Набережных Челнах вырастили 170 тысяч тюльпанов к Международному женскому дню, который празднуется 8 марта. В общей сложности садоводы из Татарстана высадили на 50 тысяч цветов больше, чем в прошлом году.

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Мария Гейн
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