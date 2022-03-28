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Байдена обвинили в желании превратить Украину в болото и развалить Россию

Global Times: США вводят санкции против России, чтобы она рухнула, как СССР

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В США понимают, что высказывания президента Джо Байдена против российского коллеги Владимира Путина могут расцениваться как призывы к смене власти в другой ядерной державе, и поэтому отрицают такой подтекст в словах политика. Тем не менее заявление Байдена дает понять, что американские власти действительно надеются, что Россия рухнет, как СССР, считают колумнисты издания The Global Times Ян Шэн и Ван Хэни. Внимание на публикацию обращает Telegram-канал «Китайская угроза».

По мнению авторов статьи, администрацию Байдена следует обвинить в желании превратить Украину в болото, «чтобы Россия продолжала истекать кровью», а также в желании заставить россиян сдаться и выбрать проамериканский режим. «Байден просто рассказал о том, что правда у него на уме. Все санкции, стигматизация и демонизация Путина и России служат одной ключевой цели — заставить ее снова рухнуть», — заявил директор института международных отношений Китайского народного университета в Пекине.

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По мнению аналитиков, американские политики не понимают, что их враждебные шаги в отношении России и Китая угрожают всему миру, а сегодняшняя ситуация в мире значительно отличается от того, что было во время холодной войны.

26 марта президент США Джо Байден снова высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

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Виктория Кондратьева
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