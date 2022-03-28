Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины

Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) с огневой позицией БМП в окопе. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

На кадрах, съемка которых велась с воздуха, виден момент взрыва от попадания высокоточного боеприпаса.

Уточняется, что точное наведение на цель обеспечил беспилотный летательный аппарат (БПЛА). «Точным попаданием укрепленный блок-пост с БМП ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении.