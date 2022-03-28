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Всемирный фонд природы отверг обвинение в создании угрозы безопасности России

WWF отверг обвинение депутатов Чукотки в создании угрозы национальной безопасности России

Фото: Mo Photography Berlin / Shutterstock

Заявление депутатов Чукотской думы, посчитавших Всемирный фонд дикой природы (World Wildlife Fund, WWF) угрозой национальной безопасности России, вызывает недоумение. Организация отвергла обвинение, озвученное парламентариями, опубликовав соответствующее заявление на своем сайте.

«Всемирный фонд дикой природы работает на Чукотке уже более 25 лет, <...> основная задача фонда — сохранить природу, которая играет ключевую роль в жизни всех жителей Чукотки. Заявление Чукотской думы вызывает недоумение. Мы <...> удивлены низким уровнем информированности депутатов», — отмечается в сообщении.

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В WWF подчеркнули, что проекта запрета хозяйственной деятельности в 12-мильной зоне на всей протяженности арктического побережья РФ, который вызвал беспокойство депутатов, «не существует и не может существовать». Чукотские парламентарии ранее заявили, что фонд ущемляет интересы местных жителей. По их мнению, WWF «интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья». Создание такой зоны повлияет на обороноспособность и экономическую безопасность страны, предположила председатель думы Чукотки Валентина Рудченко.

В свою очередь в фонде отметили, что его проекты на Чукотке имеют не только природоохранную, но и социальную значимость. «Мы всегда открыты к прямому диалогу и готовы разъяснять смысл и содержание наших проектов по сохранению природы Чукотки. Всегда важно обращаться к первоисточнику, только так можно получить правдивую, уточненную информацию», — указывается в заявлении.

Нина Ташевская
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