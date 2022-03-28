Всемирный фонд дикой природы посчитали угрозой национальной безопасности России

Чукотка назвала Всемирный фонд дикой природы угрозой национальной безопасности России

Депутаты из Чукотки назвали Вссемирный фонд дикой природы (WWF) угрозой национальной безопасности России. В Думе региона также посчитали, что организация ущемляет интересы местных жителей, сообщает «Интерфакс».

Участники расширенного заседания комитета по промышленной и сельскохозяйственной политике парламента Чукотки заявили, что сейчас идет подготовка обращения о прекращении работы WWF в регионе. Отмечается, что деятельность фонда вышла за рамки ранее подписанного соглашения о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, из-за чего было принято решение расторгнуть договоренность. «Их интересует арктическая часть России и создание 12-мильной буферной зоны вдоль арктического побережья, в том числе и береговой линии ЧАО», — говорится в сообщении.

Председатель думы Чукотки Валентина Рудченко считает, что создание такой зоны повлияет на обороноспособность и экономическую безопасность России. Представители регионального отделения Общероссийского народного фронта на заседании также подчеркнули, что WWF финансируется за счет средств недружественных государств. Участники совещания считают, что под видом сохранения природы на Чукотке могут запретить промысловую, спортивную и любительскую охоту, рыболовство, проход и стоянку судов вне водных путей общего пользования, геолого-разведочные изыскания и разработку полезных ископаемых.

Ранее свою деятельность приостановила другая международная организация, связанная с охраной окружающей среды — Арктический совет решил бойкотировать переговоры в Архангельске из-за ситуации на Украине. По мнению стран-участников совета, Россия создала «серьезные препятствия для международного сотрудничества, в том числе в Арктике».