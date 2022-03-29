Apple Watch использовали для слежки за людьми

В США мужчина использовал часы Apple Watch для слежки за бывшей подругой

В США задержали мужчину, который признался в слежке за подругой с помощью часов Apple. Об этом сообщает местный телеканал WSMV4.

Полиция штата Теннесси арестовала мужчину, который следил за бывшей девушкой через Apple Watch. Во время допроса обвиняемый признался, что прикрепил умный гаджет к колесу автомобиля жертвы, а затем отслеживал передвижения авто через специальное приложение.

По информации местных полицейских, 29-летний Лоуренс Уэлч (Lawrence Welch) использовал приложение Life360, чтобы отслеживать передвижения своей подруги. Как отмечается, девушка обнаружила спрятанные в машине Apple Watch и отключила функцию отслеживания активности. После того, как Уэлч обратил на это внимание, он связался с девушкой. Как уверяет последняя, мужчина требовал от нее включить функцию слежки обратно и угрожал расправой.

В сообщении говорится, что 29-летний житель штата Теннесси находился на учете у полиции. В 2021 году он оказался за решеткой после двух эпизодов домашнего насилия, в которых его обвинила его подруга.

В конце 2021 года энтузиасты обратили внимание, что беспроводные маячки от Apple и других брендов могут быть использованы для слежки. Так, в США участились случаи, когда люди обнаруживали чужие AirTag, находящиеся в их личных вещах или прикрепленные к автомобилю.